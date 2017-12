Leão dá nova motivação ao São Paulo Emerson Leão ainda acredita na conquista do título do Brasileiro. O técnico do São Paulo deu verdadeira aula de motivação aos atletas hoje. Trocou a função de técnico para agir na psicologia. Num bom papo com os jogadores, passou-lhes confiança para as cinco últimas rodadas da competição. E Leão encontrou num cavalo a fórmula para levantar o moral do elenco, bastante abatido após o empate sem gols com o Vasco. "Ele nos disse que temos de fazer como o cavalo quando está com o cabresto, olhar só para frente, e esquecer o passado", revelou Diego Tardelli. "Um bom papo, ficamos confiantes." O treinador sabe que só com cinco triunfos a conquista do título é possível. E acredita nestes resultados. "Tivemos três momentos de estresse neste campeonato, diante do Santos, Palmeiras e nos 31 minutos contra o São Caetano. Vencemos todos", disse Leão. "Toda vez que este time trabalha no limite máximo, perigosamente, a resposta é positiva." Para conseguir realizar a difícil missão - antes do duelo com o Figueirense vinha de seqüência de cinco vitórias - Leão quer o time agredindo os rivais, seja dentro ou fora do Morumbi. "Agora é hora de sairmos da sombra, de tomar chuva e sol. Não interessa o local, nem o adversário." Leão incorporou toda a responsabilidade. Nada de ajuda vinda de fora. Não aceita contratação de psicólogos, palestrantes motivacionais. "Não dá para um vizinho consertar minha goteira," filosofou. Quanto ao substituto de Grafite, Leão só vai confirmá-lo no fim de semana. O jogo com o Vasco é domingo. Fará observações, pois está em dúvida. "A pressa atrapalha."