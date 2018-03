Leão defende performance de Diego O meia Diego não vem aparecendo muito nos últimos jogos do Santos. Mas, para o técnico Emerson Leão, isso é normal. "Acho que o Diego está sendo melhor marcado, mais observado e se esforçando mais. Daqui a pouco ele entra no ritmo", afirmou o treinador santista, confiando no talento do jogador para a partida contra o Barcelona, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. O treinador acha normal que um jogador de futebol passe por diferentes momentos em sua carreira. "É difícil manter o apogeu durante muito tempo, vai ter altos e baixos e depois acaba se estabilizando com a capacidade que tem", disse Leão. Para justificar sua tese, Leão lembrou do jogo contra o Guarani, domingo passado, pelo Paulistão. Na ocasião, segundo o treinador do Santos, o adversário colocou um zagueiro com a função específica de marcar Diego. "O marcador ficou o tempo todo em cima dele e, quando baixou o padrão de oxigênio, foi largando e o Diego teve mais chances", contou.