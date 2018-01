Leão define equipe do Santos O Santos já está definido para o jogo deste sábado contra o Criciúma, na Vila Belmiro. Diego, Renato e Elano, que estavam na seleção, retornaram nesta quinta-feira e têm presença garantida. Os dois desfalques ficam por conta de Alex, suspenso, e Paulo Almeida, contundido, que serão substituídos por Preto e Alexandre, respectivamente. Nessa partida, o Santos conta com a vitória para permanecer entre os primeiros colocados no Brasileiro. Mais: depois dele, terá o confronto direto com o Cruzeiro, líder do campeonato, no Mineirão. O objetivo é assumir a liderança naquela partida, coisa que pode também acontecer na rodada deste final de semana, caso o Santos vença e os mineiros percam. "Não estamos preocupados em ser o primeiro, mas chegar em primeiro", lembrou o treinador. O Santos já está definido para o jogo deste sábado contra o Criciúma, na Vila Belmiro. Diego, Renato e Elano, que estavam na seleção, retornaram nesta quinta-feira e têm presença garantida. Os dois desfalques ficam por conta de Alex, suspenso, e Paulo Almeida, contundido, que serão substituídos por Preto e Alexandre, respectivamente. Nessa partida, o Santos conta com a vitória para permanecer entre os primeiros colocados no Brasileiro. Mais: depois dele, terá o confronto direto com o Cruzeiro, líder do campeonato, no Mineirão. O objetivo é assumir a liderança naquela partida, coisa que pode também acontecer na rodada deste final de semana, caso o Santos vença e os mineiros percam. "Não estamos preocupados em ser o primeiro, mas chegar em primeiro", lembrou o treinador.