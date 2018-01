Leão define equipe para clássico decisivo O técnico Emerson Leão define nesta sexta-feira a tática que o Santos deverá usar para a partida de sábado contra o São Paulo, no clássico que pode deixar um dos times mais longe da conquista do título brasileiro. Nesta quinta-feira, os jogadores se reapresentaram e logo foram liberados, pois o treino final para o jogo será realizado nesta sexta. A única alteração prevista é a entrada do volante Daniel no lugar de Alexandre, que estava internado na Santa Casa em observação, em conseqüência do traumatismo craniano que sofreu ao se chocar com Serginho no jogo de quarta-feira contra o São Caetano, pela Copa Sul-Americana. Mesmo não vencendo o São Caetano, o Santos passou para a fase internacional do torneio continental. "Tínhamos a vantagem de jogar pelo empate e conseguimos nosso objetivo", disse o meia Diego, que destacou outro ponto que considerou importante na partida de quarta-feira. "O Santos voltou a jogar bem e essa classificação nos dá outro ânimo para enfrentar o São Paulo". E ele acha que está há hora se seu time voltar a vencer no Brasileiro. "teremos uma boa oportunidade no sábado", disse ele. Nas três últimas partidas, o Santos perdeu duas e empatou a outra, permitindo que o Cruzeiro abrisse uma vantagem de oito ponto sobre os santistas.