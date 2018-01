Leão define: Fabiano continua no ataque Ainda sem Ricardo Oliveira, o Santos terá mesmo Fabiano no ataque na partida deste domingo, contra o São Caetano. Leão confirmou a escalação do jogador, que participou do coletivo desta sexta-feira formando a dupla de área com Robinho. "A ordem é movimentar muito no ataque e eu e o Diego teremos toda liberdade para chegar mais à frente, eu mais do que ele, pois é o coordenador da equipe", comentou Fabiano, que fará sua segunda partida na função. Como Leão não conta com um jogador de origem para o comando do ataque, alterou a forma de jogar do time, exigindo uma grande movimentação no ataque para confundir a defesa adversária. Com isso, tem conseguido que a marcação cada vez mais forte em cima de Robinho e Diego abra espaço para outros jogadores chegarem à área. Fabiano comentou que "todos têm liberdade de chegar" e cita Elano e Renato como exemplos: "eles estão sempre chegando e fazendo gols". Leão elogiou o desempenho de Fabiano, que volta ao time depois de cumprir suspensão. "Ele tem se esforçado de uma forma muito boa e se apresentou no jogo contra o São Paulo muito bem; por isso, ele foi novamente observado e agradou no treinamento". VITÓRIA - O esquema armado por Leão tem dado resultado e o Santos busca neste domingo contra o São Caetano sua sexta vitória consecutiva, um fato que não acontece há 20 anos com o time da Vila Belmiro. Para isso, terá de conseguir superar outro tabu: nunca conseguiu vencer esse adversário numa competição pelo Brasileiro. "Nunca vencemos?", perguntou o capitão Paulo Almeida, para ele mesmo responder: "então está na hora de vencer". Para ganhar a partida e se manter entre os primeiros classificados no campeonato, Leão não irá poupar seus jogadores, mesmo tendo na quarta-feira o jogo de volta contra o Independiente, na Colômbia, na disputa por uma vaga na final da Libertadores da América. Paulo Almeida concorda: "uma vitória será muito importante para nós e vamos com tudo, pois quem procura se poupar e não dividir acaba se machucando". Paulo Almeida considerou a semana positiva, já que há muito tempo o Santos não tinha uma folga no meio da semana, pois disputa simultaneamente o Brasileiro e a Libertadores da América. "O ritmo foi bom, deu para descansar e treinar fundamentos, o que é muito positivo". Além de dosar os treinamentos, o Santos conseguiu tirar esta semana a dupla Robinho e Diego do centro das atenções e Ricardo Oliveira acabou sendo o atleta mais procurado pelos jornalistas, por conta da possibilidade de voltar a jogar na quarta-feira, contra o Independiente, em Medellin.