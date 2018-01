Leão define o time do Palmeiras O técnico Emerson Leão aproveitou bem o treino coletivo na manhã desta terça-feira e praticamente definiu o time do Palmeiras para o jogo de quinta, contra o Coritiba, no Palestra Itália, pelo Campeonato Brasileiro. As novidades são a manutenção do trio Pedrinho, Juninho e Marcinho e as entradas do lateral-direito Baiano, do lateral-esquerdo Fabiano e do atacante Washington. Já o goleiro Marcos, que sofreu uma lesão no dedo anular da mão direita, está fora do jogo. Assim, Sérgio tem mais uma chance no time titular. Com a entrada de Baiano, Correia vai para a reserva, apesar de ainda sonhar com uma vaga no meio-de-campo - mas Roger deve ser mantido. E o meia Diego Souza, que tinha chance de jogar, também ficará como opção no banco. Na lateral-esquerda, Fabiano se recuperou de contusão e volta no lugar de Michael. E no ataque, com Gioino e Warley fora da melhor forma, Washington tem sua grande chance entre os titulares.