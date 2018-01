Leão define São Paulo para a estréia O técnico Emerson Leão mostrou hoje a nova cara do São Paulo na temporada. Pelo menos, a cara que ele desenhou com as peças que tem nas mãos. Salvo qualquer mudança de última hora, o Tricolor que estreará no Paulistão jogará no esquema 4-4-2 e terá a seguinte formação: Rogério Ceni; Cicinho, Rodrigo, Lugano e Júnior; Mineiro, Josué, Danilo e Marco Antônio; Grafite e Tardelli. Foi com este time que Leão fez o primeiro coletivo do ano e deverá ser com ele que pretende enfrentar o Ituano, no Morumbi. Foram 48 minutos de trabalho, com algumas interrupções. Os titulares venceram por 2 a 1, com gols de Grafite e Júnior. Os reservas tiveram reforço de dois laterais do NAC. Das caras novas, três começaram com o pé direito: Mineiro, Josué e Marco Antônio. Luizão não jogou. Ele treinou sozinho em outro campo.