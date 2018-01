Leão descarta Edílson e França O técnico Emerson Leão descartou os atacantes Edílson e França, além do zagueiro Juan e do lateral direito Anderson, para o jogo de logo mais, às 21h45, contra o Peru, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Eles não foram relacionados nem para o banco de reservas. O técnico escalou Éwerton e Romário como dupla de ataque, e terá Washington no banco de reservas como opção. O técnico Émerson Leão já confirmou a escalação para esta partida: Rogério no gol; Alessandro e César nas laterais; Lúcio e Edmilson na zaga. No meio de campo, a seleção terá Leomar, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho; Ewerton e Romário no ataque. No banco de reservas estão Marcos, Cris, Felipe e Mineiro, Robert, Juninho Paulista e Washington. O técnico do Peru, Julio Cesar Uribe, confirmou que o principal atacante da seleção, Pizarro, começará o jogo no banco de reservas.