Leão descarta volta à Vila Belmiro O primeiro nome cogitado para substituir Luxemburgo já está fora da lista. Logo depois que a notícia da ida do treinador brasileiro para o Real Madrid se espalhou, Leão declarou que não voltará para a Vila. Ele garantiu que cumprirá seu contrato com o São Paulo. "Não sou homem de romper compromissos. Tenho contrato com o São Paulo e vou cumpri-lo." O contrato de Leão com o São Paulo vai até o final de 2005. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, nem tentou impedir a saída de Vanderlei Luxemburgo, assim que soube do interesse do Real. "Ele nos procurou, disse que tinha uma proposta irrecusável do Real Madrid. Pediu para ser liberado", disse o dirigente que explicou sua decisão. "Não poderia ser de outra forma. Era o sonho dele. O Vanderlei cumpriu muito bem a sua missão no Santos. Ele que seja muito feliz." Teixeira tinha um "compromisso de honra" com o treinador depois da conquista do Brasileiro. A qualquer momento que surgisse um time europeu, o presidente santista teria de liberá-lo. Foi o que aconteceu na quarta-feira. A saída de Luxemburgo não poderia ter vindo em pior hora para a Diretoria do Santos, que já tinha pronto o planejamento para a temporada 2005. E ele passava pela permanência de Luxemburgo na Vila, principal argumento para a manutenção, inclusive, do craque Robinho no elenco. Agora, ninguém aposta no que poderá acontecer. Tudo terá de ser refeito às pressas, já que o Campeonato Paulista começa no próximo dia 19 de janeiro. A estréia será contra a Portuguesa de Desportos, na Vila. Com a saída de Luxemburgo, está aberta a temporada de especulações sobre o sucessor no campeão brasileiro. Lista - Depois da negativa de Leão, a lista é enorme. Passa por Tite, que ainda não assinou sua renovação com o Corinthians; por Muricy Ramalho, do Inter-RS; e até por Zetti, que está no São Caetano. Para compensar a saída de Luxemburgo, o Santos renovou na quarta-feira o contrato do lateral esquerdo Léo. Ele ficará até o final do próximo ano. O meia Elano também adiantou sua renovação. As sondagens européias por ele não se concretizaram. Mas há um medo na Vila: que a primeira pedida de Luxemburgo no Real seja a contratação imediata de Robinho.