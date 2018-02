Leão ´descobre´ que terá mais um desfalque no Corinthians E o Corinthians ganhou mais um desfalque para a partida contra o Noroeste, no próximo domingo. No treino desta sexta-feira, o técnico Emerson Leão "descobriu" que não poderá utilizar o zagueiro Betão, que terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Betão até que chegou a subir ao gramado do Parque São Jorge, mas foi informado pela assessoria do clube que não poderia atuar. Assim, o jogador acabou dispensado e sequer correu com os companheiros. Para o seu lugar, Leão escalou Marcus Vinícius. Os outros desfalques serão o meia Roger e o atacante boliviano Arce, ambos machucados. No treino desta sexta, Leão confirmou que os substitutos serão Willian e Wilson, respectivamente. Outra mudança é na lateral-esquerda: Wellington ocupa a vaga de Carlão, que foi titular contra o Treze-PB, pela Copa do Brasil. O time que entrará em campo terá o esquema 3-5-2. A formação deve ser a seguinte: Marcelo; Gustavo, Marinho, Marcus Vinícius; Rosinei, Magrão, Marcelo Mattos, Willian e Wellington; Amoroso e Wilson. Atualizado às 12h40