Leão deve dar nova chance para Fabiano Ricardo Oliveira está em final de tratamento da lesão em seu joelho e deve realizar na quinta-feira um exercício de chutes para saber se tem condições de voltar ao time na partida do dia 18 contra o Independiente, em Medellin. Neste mês que o centroavante titular ficou afastado, nenhum dos jogadores à disposição do técnico Leão conseguiu se firmar no time principal, embora tenham sempre se dado bem ao entrar no segundo tempo. "É uma realidade", admite Leão. "Eles estão entrando sempre no máximo 30 minutos, em condições físicas e de movimentação bem superiores aos que já estavam em campo". Como Douglas, que entrou no segundo tempo e marcou o milésimo gol em campeonatos brasileiros na partida contra o Guarani, os reservas "têm entrado com vontade de solucionar os problemas que ocorriam até aquele momento", como observou o treinador. Quando Douglas, William e Nenê entraram como titular não agradaram ao técnico Leão. Ele tentou o mesmo com Fabiano, deu resultado, mas sábado passado o jogador cumpriu suspensão. Dessa forma, é o mais cotado para entrar no time domingo, contra o São Caetano. Mas isso ainda não está definido: "temos uma semana longa pela frente", escapou o treinador. O problema preocupa Leão, que insiste na contratação de um outro atacante. "Estou mudando os nomes e mesmo assim não temos conseguido", reclamou. "Até o último dia que o regulamento permitir a inscrição vamos continuar tentando", disse ele, destacando as dificuldades para aliar alguns fatores para que isso aconteça: "capacidade, comportamento, tempo de contrato e salário baixo". André Luís - Hoje, acabou o mistério da estranha contusão que afastou André Luís do time santista. Na verdade, Leão tinha perdido a confiança no jogador e, depois de ter sido procurado pelo zagueiro na sexta-feira pela manhã, o técnico resolveu dar nova oportunidade. "Não sou vingativo, sou o treinador do Santos, e mostrei para ele uma série de verdades e disse que, dentro da minha realidade, se quisesse continuava, senão não servia". Depois disso, o jogador treinou na sexta-feira e foi convocado para a concentração. Como escalou três zagueiros na partida contra o Guarani, André Luís voltou ao time. Leão revelou que não gostou de "alguns comportamentos profissionais dele, dentro e fora de campo". "Como trabalho na base da confiança, ele tinha perdido essa confiança, mas isso não quer dizer que eu, como comandante do grupo, não possa dar uma segunda chance". E concluiu: "só que não vai ter a terceira".