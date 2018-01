Leão deve deixar ?estrangeiros? fora Uma seleção de jogadores que atuam no futebol brasileiro será convocada nesta quinta-feira pelo técnico Emerson Leão para a partida de quarta-feira, contra o Peru, no Morumbi, pelas eliminatórias do Mundial de 2002. Apenas duas ou três exceções, no máximo, de atletas em atividade no exterior, devem constar da lista de Leão: o zagueiro Lúcio (Bayern Leverkusen) e o meia Vampeta (Paris Sain´t German) são nomes praticamente certos na relação. Rivaldo, do Barcelona, o melhor do mundo em 1999, deve ficar fora da convocação. A lista trará certamente novidades entre os jogadores que disputam campeonatos estaduais no eixo Rio-São Paulo. Marcelinho, do Corinthians, e França, do São Paulo, podem voltar a fazer parte da seleção. Alex, do Palmeiras, deve ter nova oportunidade. Do Rio, Leão chamará pelo menos Romário e Juninho Paulista, do Vasco, e Edílson, do Flamengo. O anúncio dos escolhidos será feito às 10h30, num hotel da zona sul do Rio. Leão, pela primeira vez em convocações, estará desacompanhado do coordenador-técnico Antonio Lopes, de viagem para o Japão, onde foi tratar de assuntos relacionados ao amistoso do Brasil com o Verdy, dia 26 de maio, em Tóquio. A equipe deve se apresentar domingo à comissão técnica e seguirá para a cidade de Jarinu, no inteior paulista, num sítio de um amigo de Leão. A opção do treinador não agradou a dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), favoráveis à ocupação da Granja Comary, local onde está situada a moderna concentração da seleção e que até agora não foi utilizada por Leão. Após o jogo com o Peru, o Brasil só volta a atuar pelas eliminatórias em 1º de julho, quando vai enfrentar o Uruguai, em Montevidéu. A partir de 31 de maio, porém, terá de disputar a Copa das Confederações, que será realizada no Japão e na Coréia do Sul. A partida com os uruguaios estava prevista inicialmente para 3 de junho e foi adiada pela Fifa a fim de se evitar o conflito de datas.