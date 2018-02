Leão deve escalar Warley no clássico O atacante Warley deverá ser o companheiro de ataque do argentino Gioino no clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, no Morumbi. A pista foi dada pelo técnico Emerson Leão, na manhã desta quarta-feira, logo após o treinamento na Academia do Palmeiras. A definição do time titular só acontecerá com o coletivo programado para a manhã desta quinta. A entrada de Warley será no lugar de Marcinho, artilheiro da equipe no Brasileirão (17 gols), que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem voltou aos treinos, nesta quarta, foi o meia Pedrinho. No dia anterior, o jogador teve que viajar às pressas para o Rio de Janeiro, já que seu filho está com uma virose. Gioino, com dores no nervo ciático, e o lateral-esquerdo Fabiano, com dores no músculo da coxa esquerda, foram poupados, mas não preocupam a comissão técnica para o clássico. Procurando passar a pressão do jogo para o adversário, Leão afirmou que o favoritismo está com o Corinthians. ?Pelo momento atual, eles são os favoritos. A partida será importantíssima para os dois e quem vencer dará um salto grande no campeonato. Principalmente o Palmeiras, que está atrás?, disse o treinador.