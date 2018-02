Leão deve manter Pedrinho no banco Não será no sábado, contra o Botafogo, no Rio, que Pedrinho reaparecerá como titular do Palmeiras. Apesar de sua boa atuação no segundo tempo do jogo contra o Paysandu, quando deu três passes para gol, e dos insistentes pedidos da torcida, o meia deve ser mantido na reserva pelo técnico Leão - Diego Souza continua no time. Para justificar sua decisão, o técnico culpou a instabilidade de Pedrinho. ?Ele entrou bem (contra o Paysandu), mas em outros jogos não. Estava mesmo na hora de ele dar a sua contribuição?, disse Leão. Pedrinho preferiu não polemizar. ?Lógico que eu quero jogar. Venho me esforçando nos treinos e tentando ajudar a equipe. Mas respeito muito o Diego e a decisão do Leão. Tudo o que eu quero é contribuir com a equipe?, revelou.