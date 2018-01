Leão deve ser anunciado nesta 2ª O Palmeiras deve anunciar nesta segunda-feira a contratação do técnico Emerson Leão para a vaga de Paulo Bonamigo, demitido neste domingo depois do vexame (2 a 1) para o Fortaleza. O acordo entre Salvador Hugo Palaia, diretor de Futebol, havia sido encaminhado na semana passada depois da derrota no clássico para o Corinthians. Leão terá uma reunião nesta segunda com Palaia para definir os últimos detalhes do contrato. Neste domingo à noite, em uma mesa redonda da Rede TV! Palaia conversou com Leão, via telefone, e disse que ele nem precisava ser convidado. As portas do Palestra estavam abertas. Leão agradeceu, elogiou o dirigente e falou como novo técnico do time. ?O Palmeiras precisa pensar grande, não em cair e sim em subir para disputar o o título?, disse Leão como se já fosse o técnico do time. Palaia revelou também que Leão era um sonho antigo do clube, desde que Afonso Della Monica assumiu a presidência, em janeiro. ?O sonho não é de hoje, o Palmeiras queria o Leão antes da chegada do Candinho, do Bonamigo.? Leão, depois de tentar manter suspense, assumiu o discurso de treinador. Deu a receita para o time lutar por títulos. ?Não adianta simplesmente trocar um treinador por outro. Precisa pensar muito bem no grupo de jogadores, na filosofia de trabalho, na escolha dos líderes, no bom relacionamento entre todos. É necessário tranqüilidade e respaldo ao trabalho. O Palmeiras está precisando disso, que foi o que o São Paulo teve para conseguir o título?, disse. Os dois lados garantem que o dinheiro não é o problema. Leão disse que teve propostas com salário melhor do que o que ganhava no São Paulo e que não aceitou. Palaia fez piada e disse que o treinador já estava rico e que não se preocupava mais com dinheiro. Leão lembrou de sua relação com o Palmeiras, onde foi goleiro por mais de dez anos e técnico em 1989, quando caiu na semifinal do Campeonato Paulista, derrotado pelo Bragantino, então dirigido por Vanderlei Luxemburgo. ?Guardo um carinho muito grande pelo clube. Sou de uma família de italianos. O novo técnico vai ter muito trabalho. Mas é bom ter desafios?, disse. Leão havia prometido para a família que iria trabalhar em um clube de São Paulo. O acerto é só questão de horas.