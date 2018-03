Leão deve ter todos titulares à disposição Depois de um dia de folga, os jogadores do Santos voltam aos treinos na manhã desta terça-feira, quando o técnico Emerson Leão começa a preparar o time para o jogo de sábado, contra o São Caetano, valendo vaga na final do Paulistão. O empate em casa, por 3 a 3, no domingo, acabou não sendo considerado um mau resultado pelos santistas. Mesmo porque, a equipe terá força total na partida de volta. O meia Elano, que estava gripado, e o zagueiro Alex, com lesão muscular, devem se recuperar a tempo de entrar em campo no sábado. Além disso, o volante Renato volta quinta-feira da seleção brasileira, depois do jogo de quarta no Paraguai. Assim, Leão terá todos os jogadores considerados titulares à disposição. Boa avaliação - "Considerando que estávamos perdendo de 2 a 0 para uma equipe que é uma das melhores do Brasil em termos defensivos, mas a equipe se comportou muito bem, foi aplaudida pelos torcedores e o 3 a 3, mesmo não sendo um resultado pelo que produzimos, acabou valendo", reconheceu o lateral-esquerdo Léo. "Nessa fase, os jogos são sempre muito disputados e agora temos que ir para o ABC, jogar de igual para igual e conseguir a classificação", afirmou o volante Renato, antes do embarque com a seleção para o Paraguai. Negócios - Depois do zagueiro Alex, já contratado pelo holandês PSV Eindhoven - segue para lá no meio do ano -, chegou a vez de Paulo Almeida negociar com o futebol europeu. O Benfica está conversando com o procurador do volante do Santos há dois meses e o acordo já está apalavrado. Paulo Almeida, que atualmente está na reserva de Claiton, admitiu a negociação com o futebol europeu, mas garantiu que ainda não há nada confirmado. Ele, no entanto, também deve deixar a Vila Belmiro em julho, após a participação do Santos na Libertadores.