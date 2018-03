Leão discute com torcedor em treino Um incidente marcou o coletivo de hoje da seleção brasileira, no centro de treinamento do Kashima Antlers. Tudo transcorria normalmente até que um torcedor, o sul-mato-grossense Mario Zaha, de 55 anos, pediu empenho aos jogadores. Foi a senha para que o treinador Emerson Leão interrompesse o treino. "Meu chapa, baixe a bola, assim não dá", disse. Em seguida, o lateral Evanílson, solidário a Leão, ofendeu o torcedor com uma frase bastante agressiva. "Isso é uma pelada ou um treino?", continuou Zaha. Leão, paralisado no centro de campo, olhou para os lados, dando a entender que buscava uma reação dos seguranças. De imediato, Zaha foi identificado e retirado do local. A ordem teria partido da comissão técnica, como declarou o chefe do "serviço de apoio" do Kashima, Yoshikasu Hattori. "Viajei quatro horas de trem para ver a seleção e recebo esse tratamento, sou apenas um torcedor." Pouco depois, o assessor de Imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Carlos Lemos, enfatizava que não teria sido de Leão nem de ninguém da comissão a determinação para a expulsão do torcedor. "A ordem foi da direção do Kashima", frisou. O chefe da segurança da CBF, coronel Castelo Branco, caminhava do outro lado do campo no momento da discussão e também apressou-se em isentar Leão de responsabilidade no episódio. Zaha vive na cidade de Oizume, na região central do Japão e disse que já trabalhara no país para uma multinacional de produtos eletroeletrônicos. Ainda surpreso com o desfecho da confusão, revelou ter feito hoje a segunda visita a um estádio de futebol. Antes, assistira apenas a um Fla x Flu, no Maracanã. "Se esse time do Brasil empatar com Camarões já será lucro", afirmou. Ele não soube mencionar nenhum nome da lista de Leão para a Copa das Confederações. "Craques são Edílson e Juninho Paulista." O torcedor trazia o esboço de um livro que pretende publicar para a colônia brasileira no Japão, cujo título era sugestivo: "Não seja um filho rebelde, desobediente e irresponsável." Enquanto dava explicações longe da arquibancada, era observado de perto pelo treinador de goleiros da seleção, Pedro Santilli, o melhor amigo de Leão.