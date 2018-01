Leão discute futuro de Rivaldo O técnico da seleção brasileira, Emerson Leão, encontrou-se nesta terça-feira com o treinador do Barcelona, Lorenzo Serra Ferrer, na sede do clube catalão, para conversarem sobre as futuras convocações do meia-ofensivo Rivaldo. Ferrer insistiu para que não chame o brasileiro na partida contra o Peru, no dia 25 de abril, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, no Morumbi, em São Paulo, mas em contrapartida não recebeu nenhuma garantia de Leão. O treinador está na Europa desde a derrota para o Equador por 1 a 0 pelas eliminatórias para visitar os clubes nos quais atuam jogadores brasileiros. No final do encontro, Ferrer pediu para que seu jogador seja convocado somente em casos estritamente necessários.