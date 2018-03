Leão diz que está entrosado com Lopes Desmentir os boatos de que a sua relação com o coordenador-técnico da seleção brasileira Antonio Lopes estivesse abalada foi a principal preocupação do técnico Emerson Leão, durante a divulgação dos convocados par a a Copa das Confederações, nesta sexta-feira, em hotel na zona sul do Rio de Janeiro. "Todas as vezes que preciso falar de futebol falo com Lopes, por isso, não vejo a necessidade de ter um auxiliar-técnico, temos nossas idéias individuais mas procuramos afiná-las para o bem da seleção", disse o treinador. Lopes, por sua vez, frisou que a palavra final sempre cabe ao técnico da seleção e em nenhum momento procurou impor suas vontades a Leão. O coordenador-técnico também desmentiu que tivesse sido o autor da entrada de Mineiro durante a partida contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. "Qualquer substituição no time compete a Leão". Segundo Lopes e Leão, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, está na Europa para negociar com os clubes a liberação de jogadores estrangeiros com um prazo de antecedência para a partida contra o Uruguai pelas eliminatórias.