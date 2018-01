Leão diz que não quer só bons atletas O técnico Leão ganhou destaque com a nova versão dos Meninos da Vila, lançando garotos que rapidamente se transformaram na sensação do futebol brasileiro, conquistando o título mais importante do País e a um passo de vencerem a Libertadores. Seu trabalho é apontado como exemplo para a renovação do futebol brasileiro, filosofia que começa a ser adotada pelo técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira. Leia mais no Estadão