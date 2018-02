Leão diz que o Corinthians não deve contratar o meia Lúcio O técnico Leão revelou nesta quarta-feira que o meia Lúcio, que disputou o Brasileirão pelo Fortaleza, não deve ser contratado para a disputa do Campeonato Paulista. Na última semana, o jogador havia declarado que só faltava assinar o contrato para atuar no Corinthians. "Há alguns dias, ele me ligou e falou que o Fortaleza aceitaria a primeira proposta oferecida pelo Corinthians", explicou Leão. "Mas, nesse período nós contratamos outros jogadores e o espaço para ele ficou diminuído. Não pelo atleta, mas pelas circunstâncias." Sem Lúcio, Leão ainda espera por novas contratações, principalmente para a lateral-esquerda, já que César retornou para o futebol italiano. Enquanto isso, o técnico segue com os treinamentos. Nesta quinta-feira, será realizado o primeiro coletivo do ano, em Jarinu. A estréia do Corinthians no Campeonato Paulista acontecerá na próxima quarta-feira, contra a Ponte Preta, no Pacaembu. Sem transferência O volante Marcello Mattos desmentiu que esteja pensando em se transferir para o futebol europeu. "Tenho três anos de contrato com o Corinthians e pretendo cumprir. As informações de que eu recebi uma proposta do Benfica são falsas."