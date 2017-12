Leão diz que recebeu convite do Botafogo O técnico Emerson Leão - que deixou oficialmente o Santos na tarde de ontem - não deve ficar muito tempo desempregado. Nesta sexta-feira, na chegada da equipe do Equador - onde o time enfrentou a LDU pela Libertadores - o treinador contou ter sido procurado pelo Botafogo. ?O Botafogo me procurou e eu agradeci, mas eu preciso de um tempo para pensar. Eu preciso de tempo. Pela primeira vez vou passar o Dia das Mães em casa e não quero pensar em outra coisa?, disse ele, em entrevista à Rádio Joven Pan. O treinador se recusou a falar sobre um suposto interesse do Corinthians. ?Pelo amor de Deus. Eu jamais vou aceitar conversar ou mesmo ouvir uma proposta de um clube que tenha treinador. Ainda mais, em se tratando de quem está no cargo, o meu amigo Oswaldo (de Oliveira). Neste momento, eu só estou torcendo para que ele tenha sucesso no Corinthians?, acrescentou. A delegação do Santos desembarcou na madrugada desta sexta-feira no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois da derrota por 4 a 2 para a LDU, em Quito, pela Libertadores da América.