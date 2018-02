Leão diz que tirou Roger para corrigir erros da defesa O técnico Emerson Leão estava inconformado com a defesa do Corinthians logo após a vitória sobre o São Bento neste domingo. Os erros cometidos pelos zagueiros quase comprometeram. ?Os dois gols deles saíram de erros nossos. Erros ridículos, diga-se de passagem?, reclamou o treinador. Por conta dessas falhas, Leão teve de abdicar um pouco do ataque. Sacou o meia Roger para reforçar a zaga, com a entrada de Gustavo. ?Fiz isso porque nossa defesa estava muito mal?, justifica Leão. ?Observei erros e tive que substituir jogadores. Às vezes, você precisa retirar um jogador que até está atuando bem, mas que demora para entender o que está se passando no jogo. Fazemos isso para colocar alguém que já está instruído. Era melhor mudar do que perder o jogo?, explicou o técnico. Apesar de o ataque formado por Jaílson e Christian ter ido bem (os dois marcaram três, dos quatro gols corintianos), Leão está preocupado. O atacante Amoroso corre o risco de ficar até quatro meses afastado do futebol por causa de uma inflamação no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Caso realmente tenha de ficar os quatro meses de molho, está fora do Campeonato Paulista. Sem contar a novela envolvendo a situação de Nilmar no Corinthians. ?Enquanto isso, eu espero aproveitar a minha chance e fazer de tudo para permanecer como titular do Corinthians?, disse o atacante Jaílson, autor de dois gols e o destaque do jogo. Gustavo Nery na justiça O Corinthians deve entrar com uma ação trabalhista contra o lateral-esquerdo Gustavo Nery ainda durante esta semana. A situação do jogador vai receber a atenção total da diretoria, que usará como estratégia o fato de o lateral estar sumido desde o dia 15. Os dirigentes do clube do Parque São Jorge devem alegar abandono de emprego na Justiça do Trabalho.