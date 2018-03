Leão ?doma? seleção de Camarões Leão admitiu na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 contra Camarões que os atletas de Camarões "estavam cheios demais" antes do jogo. A mesma observação foi feita pelo zagueiro Lúcio, para quem os adversários, autodenominados Leões Indomáveis, foram desrespeitosos pouco antes da entrada em campo. "No túnel de acesso, gritavam coisas entre eles para nos intimidar; futebol não se ganha assim", declarou. Lúcio era o único do time que esteve na Austrália e perdeu a chance de ganhar uma medalha olímpica ao ser derrotado para Camarões. "Aquilo era outra competição, era tudo diferente, não dá para fazer comparação." A substituição desagradou Vampeta, que se disse surpreso com a mudança já no intervalo, embora tenha ressaltado que não estava questionando a atitude de Leão, com quem não havia conversado sobre sua saída. "Ele não avisa quando escala, nem quando tira, é normal." O artilheiro Washington comemorou mais um gol e comentou que vive o melhor momento de sua carreira. Disse ainda que o fato de a seleção no Japão estar sendo considerada como o time "B" do País serve de motivação para todo o grupo. "Se formos campeões aqui, o "B" vai passar a ser o "A" e vai ser difícil a definição do time." Para Carlos Miguel, sua escalação no segundo tempo também foi surpreendente, pois chegara do Brasil 24 horas antes e ainda sentia os efeitos da longa viagem e da diferença de fuso horário. "Entrei para dar mais toque de bola, mais qualidade ao time." O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, assistiu à partida da Tribuna de Honra do estádio. Ele não falou sobre a CPI da CBF/Nike e nem sobre o fato de o técnico Emerson Leão ter calçado um tênis da Adidas na semana passada, ferindo cláusula do contrato da entidade com a empresa de material esportivo. Teixeira retorna nesta sexta-feira ao Brasil.