Leão: dúvidas para escalar seleção O técnico Emerson Leão só vai definir a seleção brasileira que enfrentará o Canadá neste sábado às 5 horas (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de classificação da Copa das Confederações, momentos antes da partida. Ele tem, em princípio, duas dúvidas. O zagueiro Lucio continua com o pé esquerdo inchado e o meia Vagner sente dores musculares. A situação do primeiro é menos grave e Lucio tem boas chances de começar a partida. Quanto a Vagner existe uma incógnita. O time fez um treino leve hoje no CT do Kashima Antlers em seguida os jogadores se recolheram para seus quartos, no Aton Palace Hotel, onde a equipe está concentrada. Leão assistiu ao teipe de França 5 x 0 Coreia do Sul e elogiou os campeões do mundo. Ele disse que uma provável ida do Brasil para a Coréia do Sul para a disputa de uma semifinal seria prejudicial para a seleção, porque representaria uma quebra muito forte no ritmo de treinos que a equipe vem fazendo no Japão.