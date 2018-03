Leão e Lopes já não se entendem mais Não há mais harmonia na seleção brasileira entre o coordenador-técnico Antonio Lopes e o treinador Emerson Leão. Os maus resultados nas eliminatórias do Mundial de 2002, o estilo centralizador de Leão e algumas divergências na composição da comissão técnica estão deteriorando a relação da dupla que comanda a principal equipe de futebol do mundo. Isso fica mais evidente se comparadas as entrevistas de Lopes, a partir do dia em que foi convidado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, para assumir o cargo, após os Jogos Olímpicos de Sydney. Desde então, Lopes sempre se referiu a seleção utilizando-se do pronome "nós" para explicar o futebol ruim, erros e acertos, programação do time, questões administrativas, etc. Hoje, porém, mudou de atitude pela primeira vez. Em rápida conversa com jornalistas na CBF, quis deixar claro o "poder" de Leão no grupo. Por quatro vezes, citou o treinador como o único responsável por convocação, data de viagem ao Japão (para a disputa da Copa das Confederações), escolha dos dias de reunião da comissão técnica e pela marcação do amistoso contra o clube japonês Verdy Tokio, no próximo dia 26. "A palavra final é do Leão", repetiu Lopes. A princípio, a declaração soaria normalmente, não fossem fatos recentes que têm estremecido a relação dos dois. Um deles diz respeito à intenção de Leão em levar para a seleção o preparador físico do Internacional-RS, Eduardo Silva, a fim de trabalhar em conjunto com Bebeto de Oliveira, indicação de Lopes. O coordenador irritou-se hoje ao falar do assunto. "Não sei de nada disso", respondeu, alterando o tom de voz. Leão tem na comissão técnica apenas uma pessoa de sua confiança: trata-se do treinador de goleiros Pedro Santilli. O médico José Luís Runco e o administrador Mauro Félix, além do chefe da segurança, coronel Castelo Branco, são muito ligados a Ricardo Teixeira. O que está por trás do comportamento de Lopes é a convicção entre a comissão técnica de que mudanças no grupo devem ocorrer se o Brasil não vencer a Copa das Confederações, de 30 de maio a 10 de junho. Lopes também teria se aborrecido na última convocação, para o jogo com o Peru. Ele estava no Japão e só soube da lista horas antes de sua divulgação. Um telefonema de véspera, de Leão - que não houve -, poderia sugerir no mínimo um sinal de prestígio do treinador com Lopes.