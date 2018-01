Leão e Lopes se reunirão com técnicos O coordenador técnico da seleção brasileira Antônio Lopes marcou para quinta-feira, às 13 horas, a reunião que ele e o técnico Emerson Leão farão com treinadores cariocas. No encontro, a comissão técnica espera ouvir as opiniões dos treinadores sobre a seleção. Mais tarde, deve ser organizada uma reunião similar em São Paulo e em outros estados. Está prevista a presença de todos os técnico de grande clubes do Rio: Sebastião Lazaroni, do Botafogo; Zagallo, do Flamengo; Valdir Espinosa, do Fluminense; e Joel Santana, do Vasco. O ex-treinador da seleção Carlos Alberto Parreira e Nelson Rosa também vão ao encontro.