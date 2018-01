Leão e Pepe se reencontram na quarta Dia 3 de maio de 1969. O ponta-esquerda Pepe dá uma volta olímpica no campo antes do jogo começar, marcando o fim de sua carreira de jogador. Era um clássico contra o Palmeiras e um garoto estava fazendo sua estréia no time de Parque Antártica: Leão, que fechou o gol e garantiu a vitória de 1 a 0 sobre os santistas. Quarta-feira os dois estarão em campo: Leão como treinador do Santos e Pepe como técnico da vizinha Portuguesa Santista. "Disseram que se eu tivesse jogado, o Leão não teria tido o sucesso que teve naquele jogo", brincou Pepe. O lateral-esquerdo Léo espera uma partida difícil, já que a Santista é a surpresa do grupo, com duas vitórias e um empate nas três partidas disputadas até aqui. "Depois da viagem à Colômbia e do jogo com o sol a pino, temos que descansar bastante e nos preparar para mais uma pedreira". Ele perdeu mais de três quilos na partida de domingo e só pensava em uma coisa: descansar. Às 16 horas de amanhã, todo o time estará de volta ao CT Rei Pelé, depois da folga geral de hoje e logo depois entrarão em regime de concentração. Leão já passou que pretende a classificação antecipada de sua equipe. Com 10 pontos, necessita de dois empates - contra a Portuguesa Santista e o São Paulo - para ficar com uma vaga, mas o treinador exige a vitória na partida de quarta, em Ulrico Mursa, para jogar o clássico sem precisar do resultado. As duas goleadas seguidas por 5 a 1 - no América de Cali e na Inter de Limeira - deram aos santistas a tranqüilidade de voltar a apresentar um bom futebol. "Nas primeiras rodadas do Paulista, o time não rendeu tudo o que podia, mas sabiamos que o ritmo de jogo viria com a seqüencia de partidas", disse o meia Diego. O lateral-esquerdo Léo acha que o time está chegando novamente no ponto ideal, mas entende que ainda falta um pouco de entrosamento com os novos companheiros, como Reginaldo Araújo e Ricardo Oliveira, este último o artilheiro do time.