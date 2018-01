Leão é punido com multa pelo STJD O técnico Emerson Leão, do Santos, foi punido apenas com multa (R$ 150,00) por ter sido expulso durante o jogo Cruzeiro x Santos, disputado em 20 de setembro, no Mineirão. Apesar de reincidente, o treinador foi poupado de uma pena maior por não ter tido a intenção de tumultuar a partida, de acordo com os argumentos de defesa do advogado Mário Mello. Já o jogador Fabiano, do Santos, foi suspenso por dois jogos - já cumpriu um -, devido a expulsão na mesma partida.