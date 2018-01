Leão e Santos: acordo mais próximo A diretoria do Santos e o técnico Emerson Leão estão mais perto do acordo para a renovação de contrato por um ano. A pedido do presidente do clube, Marcelo Teixeira, o treinador viajou nesta sexta-feira à tarde para a Baixada, e juntos assistiram à missa em ação de graças pela conquista do título brasileiro, na Igreja Católica Imaculado Coração de Maria, na Avenida Ana Costa. Ao chegar, Leão contou que já reduziu duas vezes a sua proposta inicial - seria de R$ 200 mil livres, por mês -, confirmou que o Santos também melhorou a sua oferta, mas avisou que já chegou a seu limite. "O meu prazo já passou faz tempo. Não se trata de ter ou não pressa para definir a situação, mas sim da necessidade de resolver outros problemas pendentes. Além da negociação para a minha renovação, há vários jogadores com contrato no final e não podemos correr o risco de perde-los", afirmou Leão. Os entendimentos entre Leão e Teixeira chegaram a um impasse após a reunião de três horas de quarta-feira, em Santos, quando o técnico fez o seu pedido e queria estipular um prazo para que o clube desse a sua resposta. O dirigente não concordou, alegando que ele tinha contrato até 31 de dezembro. Também disse que não aumentaria nem um centavo a sua oferta, que era a manutenção do salário que Leão passou a receber após informar que tinha uma excelente proposta do Cruzeiro, de Belo Horizonte. Na oportunidade, o seu salário pulou de R$ 60 mil para R$ 100 mil livres. Terminada a conversa de quarta-feira, a posição era esta: Leão exigia R$ 200 mil e o Santos queria continuar pagando só os R$ 100 mil. E Teixeira afirmou que ficaria aguardando um telefonema do técnico. Um fato inesperado, no final tarde de quinta-feira, mudou o rumo das negociações. Alberto telefonou para Leão, dizendo que embora tenha preferência por continuar jogando pelo Santos, estava propenso a assinar contrato com o Spartak, de Moscou, que lhe oferecia bem mais do a proposta que havia recebido para renovar o contrato e continuar alugando o seu passe. A intenção do técnico era abortar uma possível saída de Alberto, mas foi interpretada por Teixeira como uma inequívoca demonstração de Leão de permanecer no clube, o que o levou a melhorar a proposta e a convidá-lo para a missa. Nesta sexta-feira, ao sair da missa, Teixeira, sorridente, disse apenas: "Estamos bem mais perto do acerto." Depois dos telefonemas de quinta-feira e desta sexta-feira pela manhã entre os dois, o quadro passou a ser este: Leão já aceita assinar por R$ 150 mil mensais e o Santos aumentou a sua oferta para R$ 120 mil. Sobre a comentada proposta irrecusável do Palmeiras, Leão continua negando. "Não visito o Palmeiras desde quando eu saí de lá. Trata-se de uma grande equipe, que foi infeliz em 2002, mas não recebi nenhuma proposta e nem conversei com alguém do Palmeiras. Às vezes dou risada ao ler o que sai nos jornais." Depois de quase uma semana de festas, homenagens e participações em programas de televisão, Diego e Robinho estão saindo de cena para descansarem até o retorno das férias, dia 7. Nesta sexta-feira, o meia viajou logo cedo com os pais para Ribeirão Preto. "Vou tentar sair da agitação para recarregar as pilhas." Antes de viajar para uma praia quase deserta, neste sábado à tarde, Robinho ainda vai fazer uma aparição pública. Às 10 horas, ele recebe um Celta 0 KM da concessionária Afonso Veículos, de Santos, em troca da mensagem comercial que gravou na quinta-feira. "Depois disso, só volto lá para o dia 5." Robinho vai viajar com os pais, a namorada Vivian e os pais dela.