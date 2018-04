Leão é só elogios a Grafite Ter o apoio do treinador é a melhor coisa para um jogador de futebol. Grafite que o diga. Desde a chegada de Emerson Leão ao São Paulo o atacante vem recebendo palavras de incentivo - vivia mau momento com os torcedores, que o vaiavam e pediam sua saída do clube. E nesta quarta-feira viu o apoio transformar-se em belos e calorosos elogios, numa noite em que tudo deu certo: marcou dois gols e participou de outros dois. Os que o perseguiam das arquibancadas renderam-se à bela apresentação e o aplaudiram. "Graças a Deus pude voltar e ajudar a equipe", afirmou, humilde. Diante do Grêmio não jogou por estar suspenso. "Se fosse o Ronaldinho seria um gol maravilhoso. Foi do Grafite e maravilhoso", elogiou Leão. "E temos de ressaltar a ajuda que ele dá para a equipe. Corre, luta, se dedica," prosseguiu. Sobre o fato de ter pedido para o time chutar, Leão gostou do que viu e fez até desafio. "Quero ver quantas vezes chutamos a gol. Aposto que foram mais de 20." E não foi somente Grafite quem agradou ao treinador. O volante Renan também ganhou elogios. "Ninguém está falando, mas o Renan jogou muito bem", disse. "Já vinha me agradando nos treinos, mas temos de observar antes de colocar para jogar. Entrou e aprovou." Alê que se cuide. Leão nunca escondeu achar o futebol do até então titular - estava suspenso neste jogo - lento e pouco criativo. Contra o Palmeiras, o São Paulo joga completo, pois não recebeu cartões.