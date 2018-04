Leão elogia empenho dos jogadores Com o sentimento de dever cumprido, os jogadores do São Paulo deixaram o campo satisfeitos com a aplicação mostrada na vitória sobre o Paraná, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Curitiba. "Se antes faltava atitude, hoje nós tivemos", disse o volante César Sampaio. "Mas a equipe tem muito a evoluir ainda". Para o técnico Emerson Leão, o que valeu mesmo em sua estréia no São Paulo foi o resultado conquistado. "Não foi um jogo maravilhoso, não foi lindo, mas foi ótimo, porque ganhamos três pontos e longe do Morumbi", disse. Mesmo porque, o São Paulo não ganhava há três jogos, desde o dia 19 de agosto, o que acabou resultado na saída de Cuca. "Isso pertence ao passado", afirmou Leão. "Eu esperava empenho da equipe, simplicidade da equipe, disputa pela bola. Se houvesse isso, o resultado aconteceria. Teve e aconteceu." O goleiro Rogério Ceni disse que o grupo assimilou rapidamente a troca de técnico. "Com experiência maior, o Leão conseguiu uma mudança imediata", explicou.