Leão elogia Luxemburgo e Zagallo O técnico Emerson Leão rendeu-se a seus dois antecessores na seleção, Zagallo e Wanderley Luxemburgo, os grandes vencedores do fim de semana no futebol brasileiro. Sobre Zagallo, tricampeão carioca pelo Flamengo, após jogo emocionante com o Vasco, destacou a eficácia e competência. "O velho lobo continua firme e calando muita gente." Leão também fez comentários elogiosos a Luxemburgo, graças ao título obtido pelo Corinthians. "Um trabalho maravilhoso, que fez a equipe deslanchar e chegar em primeiro lugar com todo mérito." Leão assistiu pela TV Globo Internacional somente ao início da partida final do Campeonato Paulista, entre o Timão e o Botafogo. As imagens congelaram-se aos 13 minutos de jogo. Depois, acompanhou a final do Carioca. "O Zagallo, beirando os 70 anos, tem de ser respeitado." O treinador também enalteceu a cobrança de falta de Petkovic, que resultou no gol do título para o Flamengo, e livrou o goleiro Hélton de culpa no lance. Mas as referências a Luxemburgo e Zagallo partiram também de outro integrante da comissão técnica de Leão. O coordenador Antonio Lopes preferiu dormir a assistir aos jogos - em Kashima o fuso horário em relação a Brasília é de 12 horas a mais - e só soube dos resultados pela manhã. "A arrancada do Corinthians foi espetacular e, no Rio, Flamengo e Vasco mostraram a força de um grande clássico; parabéns ao Zagallo."