Leão elogia Marcelinho Carioca A excelente fase do Corinthians, que alcançou nove vitórias consecutivas, não passou despercebida por Emerson Leão na entrevista em que divulgou a lista dos convocados para o jogo com o Peru. A maior prova de reconhecimento do sucesso do clube paulista foi a inclusão de Marcelinho Carioca, Ewerthon e Ricardinho. O treinador fez elogios à equipe dirigida por Wanderley Luxemburgo, seu antecessor na seleção brasileira. "O Corinthians é o time que está em melhor momento no nosso futebol", observou. "Tem um grupo de trabalho maravilhoso." Leão entusiasmou-se com Marcelinho Carioca e ressaltou que se trata de jogador "diferenciado", apesar de problemas que teve ao longo da carreira. "Ele vem apresentando futebol simples, sem abusar do individualismo, o que é o mais importante", ponderou. O novato Ewerthon também foi citado. "Já estava sendo observado, é goleador velocista." Leão não explicou, porém, a ausência do meia Alex, do Palmeiras, presente em listas anteriores.