Leão elogia o Santos, mas diz que nada está ganho

A vitória por 2 a 0 diante do Deportivo Cúcuta, na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, deixou o Santos muito perto da vaga às quartas-de-final da Copa Libertadores. O técnico Emerson Leão, no entanto, pede cautela. "Ainda não vencemos nada, apenas a primeira etapa de uma partida de '180 minutos'." Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com 'cara de Libertadores', Santos derrota o Cúcuta por 2 a 0 Apesar de frear a empolgação santista, Leão está satisfeito com o futebol apresentado por sua equipe, que agora soma duas vitórias e um empate diante do adversário colombiano. "Estou feliz porque vi uma equipe vibrante, determinada e vencer o adversário. Fizemos dois gols, com várias chances. É importante ter aplicação tática e isso eles demonstraram durante a partida." Já sobre a estréia do atacante Lima, que marcou o primeiro gol, Leão foi breve. "O Lima se movimentou. Fez gol de artilheiro e quase fez o segundo, mas teve que sair porque estava cansado." EXPULSÃO Nem tudo para Leão foi positivo. A expulsão do meia-atacante Wesley foi o motivo da reclamação. "Foi dito aos jogadores qual era perfil do árbitro [Marco Rodríguez] e que não era para provocá-lo, e o Wesley errou. Talvez o árbitro tenha sido um pouco rigoroso, mas não tem nada a reclamar sobre a expulsão." Emerson Leão, no entanto, encontrou outra situação para reclamar: a utilização, por parte de torcedores, de sinalizadores, que culminou na interrupção da partida por cinco minutos, no começo da segunda etapa. "Esta brincadeira é bonita, mas podemos perder a Vila Belmiro quando mais precisarmos dela, que é um handicap muito bom para nós."