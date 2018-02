Leão enfim poderá repetir mesma escalação no Corinthians Foram 55 dias para, enfim, o técnico Emerson Leão ter um bom motivo para comemorar. E não se trata da vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, neste domingo, em Bragança, e sim o fato de, após 15 jogos alternando escalações, poder repetir uma equipe de um jogo para outro. Todos os titulares que atuaram em Bragança Paulista estão à disposição para o duelo de quarta-feira contra o Treze, na Paraíba, pela Copa do Brasil. Não ter um time base definido vinha sendo a grande justificativa dos corintianos para os altos e baixos na temporada. Em 15 rodadas foram sete vitórias, três empates e cinco derrotas, e até o momento, apenas a sétima posição no Paulista, com 20 pontos, quatro atrás do Noroeste, o quarto e último da zona de classificação para as semifinais. Ao todo, foram utilizados 28 atletas, alguns deles nem mais no elenco, como o meia Elton e os atacantes Jaílson e Christian. ?Agora, nosso rendimento será melhor do que nos outros jogos?, aposta o capitão Betão, comemorando o fim das suspensões e contusões que vinham atrapalhando o elenco. E, quem diria, agora Emerson Leão terá opções para mexer no time, o que jamais teve neste ano. ?Todo técnico quer ter este tipo de problema. E é sempre bom ter dúvidas com opções?, ressaltou o zagueiro. Marcus Vinícius ou Gustavo na defesa, Roger ou Willian no meio e Wilson ou Amoroso no ataque. Leão, finalmente, poderá escolher. Além disso ainda há Rosinei, à disposição depois de se recuperar de lesão. ?Quem quiser seguir no trilho certo, com vontade de correr, transpirar, lutar, estará escalado?, enfatiza o treinador, cobrando motivação de seus comandados. O time embarcaria na noite desta segunda-feira para a Paraíba. Treina nesta terça na capital e apenas quarta embarca para Campina Grande, local da partida. A ordem é eliminar o jogo de volta - ou seja, vencer por dois gols de diferença - para garantir uma semana de treinos antes do duelo com o Grêmio Barueri e o clássico frente o Santos. ?Será bom para nos aprimorarmos e ganharmos mais tranqüilidade?, observa Betão. O jogador revelou a importância para o grupo do triunfo diante do Bragantino. Até então, o Corinthians não havia ganhado de um time melhor colocado no Paulistão. ?Retorna a confiança e diminui a ansiedade. Apesar de não termos um supertime, temos muitos jogadores de qualidade técnica. Se vencermos bem o Treze, vamos deslanchar no Paulista?, comentou. ?Nada está decidido. Só Santos e São Paulo estão garantidos. O resto está em aberto e temos boas chances de chegar?, aposta Betão, com uma confiança que há muito não se via no elenco.