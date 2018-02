Leão entrega lista de reforços para a diretoria do Santos

O Santos começa nesta quarta-feira a sua corrida atrás de reforços para 2008. As negociações serão conduzidas pelo novo gerente de futebol Ilton José da Costa - que já ocupou o cargo de supervisor do clube, em 2003 - seguindo as orientações do técnico Emerson Leão. Veja também: Santos dispensa Petkovic, Baiano e Leonardo O novo técnico deixou claro, logo na apresentação, que vai olhar com carinho para as categorias de base, mas que precisa de quatro reforços experientes para disputar a Copa Libertadores de 2008. Ilton José da Costa, que nos últimos dois anos trabalhou no Corinthians e no Palmeiras, disse que "Leão deixou uma lista" com o presidente Marcelo Teixeira. Os nomes não foram revelados, mas um deles seria o atacante Eder Luis, que foi dirigido por Leão no Atlético-MG no Brasileiro passado. "Os nomes que o Leão pediu eu efetivamente não conheço, mas sei que há uma lista. Vou descer para Santos para começar a tocar as negociações", declarou o cartola. "Para mim, tudo ainda está meio obscuro. Só depois de falar com o Leão e com o Capella [Luiz, vice-presidente de futebol] é que vou saber de mais detalhes", emendou. Em sua apresentação, Leão encerrou todas as especulações em torno do atacante Diego Tardelli, do São Paulo, e do meia Marcinho, do Galo. "Gosto muito do Tardelli, mas não é um jogador que estamos pensando em contratar agora." Antes da contratação de Leão, o Santos tentava repatriar o zagueiro Rodrigo (Dinamo de Kiev) e o meia Jadson (Shakhtar Donetsk). O primeiro fechou com o Flamengo e a contratação do segundo ficou mais difícil depois da saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. Renovações Além das contratações, Ilton José da Costa e Leão também terão trabalho com as renovações. O zagueiro Adailton, os laterais Alessandro e Baiano, o zagueiro Leonardo, o volante Adriano e os meias Pedrinho e Petkovic estão com os contratos prestes a vencer. Os dois últimos, indicados diretamente pelo antecessor de Leão, dificilmente ficarão na Vila Belmiro. A boa notícia, para os santistas, é que as renovações do volante Rodrigo Souto e do atacante Marcos Aurélio estão garantidas.