Leão escala Diego contra o Flamengo O técnico Leão acabou com o mistério logo depois do treino: Diego vai jogar neste sábado contra o Flamengo, já que recebeu do presidente Marcelo Teixeira a informação de as negociações com o Tottenham estavam encerradas. "Negociação com o Diego é só no ano que vem, foi o recado que recebi da pessoa que manda no Santos, o seu presidente". Leão comentou também que "hoje é isso, amanhã, não sei". O treinador havia escalado Diego na primeira parte do coletivo, mas depois mudou o time, recuando Fabiano e colocando o centroavante Marcelo. Pouco depois, recebeu a notícia de que Diego não iria mais para o Tottenham. "No momento que fiz a modificação, ainda não tinha o recado da definição e, como o treinador tem que lidar com todas as possibilidades, eu deixei o Diego descansando". Leão não tem dúvidas em escalar Diego, mesmo depois de uma semana que mexeu com a cabeça do jogador. "O Diego deu uma resposta muito boa no último jogo, se empenhando ao máximo e isso foi muito bom, mostrou que ele está com a cabeça voltada para o Santos", disse o treinador. Os jogadores do Santos procuraram ficar alheios aos problemas envolvendo a transferência de Diego para o Tottenham. "Não vai nos influenciar em nada", disse o lateral Léo, um dos pontos fortes do time pela esquerda. No primeiro turno, o Santos venceu o Flamengo por 2 a 0, com gols de Elano e Léo. No retrospecto, foram 88 jogos: 36 vitórias do Santos, 33 do Flamengo e 19 empates.