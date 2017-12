Leão escala o Santos com 3 atacantes O Santos será mais ofensivo para derrotar o Santo André, neste domingo, às 17h, no estádio Bruno José Daniel, e permanecer na liderança do grupo 2 do Campeonato Paulista. Com a ausência de Elano, que sofreu nova contusão no tornozelo esquerdo diante do Jorge Wilsterman, da Bolívia, e vai ficar pelo menos uma semana em tratamento médico, o técnico Leão resolveu escalar o time com três atacantes. Será Basílio pela direita, Róbson no meio e Robinho na esquerda. Além disso, ele confirmou a permanência de Doni no gol e de Claiton como volante, deixando Paulo Almeida no banco de reservas. "Não vamos ter um substituto de Elano. Quem vai ocupar a vaga em razão da contusão dele é o Basílio, que terá liberdade para se movimentar por todos os espaços do meio-de-campo para frente", explicou Leão, que resolveu trocar o treino coletivo que estava marcado para a manhã deste sábado, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, por uma longa conversa nos vestiários, seguida de um recreativo de uma hora. Robinho, que era dúvida, correu, chutou em gol e foi confirmado. O atacante disse que não escondeu nenhuma contusão. "Apenas houve um problema porque na segunda-feira tivemos que cuidar do passaporte e apenas na terça falei das dores que estava sentindo. O importante é que hoje treinei, não senti nada e estou pronto para jogar." Diego, que chutou a grama, em sinal de protesto ao ser substituído por Lopes na Bolívia, negou que foi advertido por Leão. "Estava com vontade de jogar até o fim e fiquei chateado e não irritado. O professor conversou com todo o grupo, mas não falou sobre isso comigo", afirmou o jogador. O técnico alegou que não viu o gesto de rebeldia do meia e minimizou o fato. Negócios - Depois do treino, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, ficou durante mais de uma hora reunido com Leão nos vestiários do Centro de Treinamentos Rei Pelé. Na saída, confirmou que um dos assuntos tratados foi a provável transferência do zagueiro Alex para o futebol europeu. "Recebemos a proposta, respondemos o quanto queremos receber livre e estamos aguardando a resposta. Apenas não posso dizer o nome do clube. Habilmente conduzimos o assunto para que o prazo de inscrição de novos jogadores na Europa terminasse. Assim, não ficaremos sem Alex no primeiro semestre", explicou o dirigente.