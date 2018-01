Leão escala Santos completo no ABC O técnico Emerson Leão escalou o time completo do Santos para a partida desta quarta-feira à noite, diante do São Caetano, no ABC, pela Copa Sul-Americana. Sábado, em Minas, a equipe da Vila Belmiro tem um importante duelo pelo Campeonato Brasileiro diante do Cruzeiro. Cuidando de um jogo por vez, Leão passou a seus jogadores a necessidade de concentração máxima para a partida desta quarta, deixando o clássico contra o time mineiro para ser tratado a partir de quinta-feira. Por isso, não poupará nenhum jogador e terá a volta de Alex na zaga, que estava se recuperando de dores no joelho. Os santistas estão levando a sério a Copa Sul-Americana e Leão comentou que ?se o Santos busca de todas as maneiras disputar os campeonatos internacionais, não pode reclamar agora da felicidade de vencer o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã e ter ficado com a vaga, pois seria um passo atrás na realidade". O treinador admitiu que ?essas coisas estão acontecendo num momento delicado da equipe", mas completou. ?A satisfação é muito grande." Uma preocupação dos santistas é a forte defesa do São Caetano, mas Leão sabe que há como furar o bloqueio. ?Todo time que joga para vencer também permite o jogo do adversário e vamos ver se isso acontece nessa partida." O atacante Robinho está confiante. ?O São Caetano é um time forte, mas temos condições de vencer lá e depois definir aqui em casa." Ele confirmou que está vivendo outro momento em sua carreira, jogando mais para o time e deixando as jogadas individuais e de efeito para as ocasiões que pedem uma pedalada. ?O marcador já chega esperando o drible e tenho surpreendido tocando a bola para um companheiro.? Segundo Robinho, ?o time do Santos sempre oferece duas ou três opções, com jogadores sempre por perto, e assim fica fácil jogar." William tem presença garantida no comando do ataque e sabe que tem ainda de lutar muito para ficar com a camisa de titular. Nesta terça-feira, evitou polêmicas, surgidas com a marcação dos três gols contra o Criciúma que o transformaram na maior estrela da semana. Leão deu um puxão de orelhas e nesta terça-feira o jogador disse que só pensava ?em continuar fazendo gols, se movimentando muito na frente e ajudando na marcação". Leão voltou a comentar a situação do atleta e o rigor com que o trata. ?Se partirmos da análise só dos últimos dois jogos, estou sendo demais, muito rigoroso mesmo; mas se analisarmos os últimos 15 meses, estou sendo muito brando." Nesta terça-feira, Leão confirmou que os centroavantes Val Baiano e Marcelo Peabiru tiveram seus contratos prorrogados até o final do ano.