Leão escala William e Douglas contra Grêmio William e Douglas terão mesmo nova oportunidade de atuar como titulares do Santos. Nesta quinta-feira, o técnico Emerson Leão repetiu a mesma formação no coletivo e confirmou os dois jogadores para substituir Fabiano e Elano, que cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Com a volta de Paulo Almeida e Robinho, o treinador espera manter a ofensividade de sua equipe e conta com uma vitória sobre o Grêmio, domingo, na Vila Belmiro. "A característica do Santos tem sido de correr riscos para aumentar o poder ofensivo e, por isso, faz bastante gols. Vamos manter isso no próximo jogo". Com a nova formação, o centroavante William deverá ficar mais fixo na área, atraindo a marcação para a chegada de outros jogadores ao gol adversário. Já Douglas irá fazer o papel de terceiro atacante. "Gosto de voltar para buscar jogo e sair em velocidade pelas pontas", disse Douglas. Eleição - O Santos vai escolher neste sábado seu novo presidente. Marcelo Teixeira disputa sua terceira reeleição pela chapa Rumo Certo e concorre com Luís Alvaro Oliveira Ribeiro, que encabeça a chapa oposicionista Resgate Santista. A eleição será das 10 às 18 horas, na Vila Belmiro, e 10.658 associados estão em condições de votar.