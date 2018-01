Leão esconde o time, mas Diego joga Diego fará no coletivo marcado para a manhã deste sábado um teste definido para saber se está mesmo em condições de jogar no clássico de domingo, contra o Palmeiras. Nesta sexta-feira, o meia participou do treinamento com bola e nada sentiu. "Fui bem, mas vou participar do teste mais pesado para confirmar minha condição". Mesmo com essa declaração, ele deverá ser escalado e revela que está com muita vontade de voltar a vestir a camisa do Santos, depois do fracasso da seleção sub-23. "Estou querendo muito jogar pelo Santos, voltar a ouvir essa torcida que tanto nos apoia", disse ele, lembrando: "não preciso provar nada para ninguém e quero apenas fazer uma boa partida e ajudar o time a sair do Morumbi com uma vitória". Leão também acha que Diego não precisa provar mais nada. "Ele já mostrou há dois anos", disse o treinador, encerrando a discussão sobre o tamanho da culpa do meia no fracasso da seleção. Ele observou bem o jogador durante o treino desta sexta-feira, mas revelou que vai esperar o coletivo deste sábado para ter certeza da condição do jogador. "Mas a possibilidade de ele jogar é quase total", disse Leão, acrescentando Elano à sua lista de preocupação. "Vamos observá-los melhor". Os dois jogadores devem atuar, mas Leão não quer antecipar a escalação. A novidade será a presença de Lopes pela primeira vez no banco santista. Ex-jogador do Palmeiras e que foi recentemente preterido pelo clube de Parque Antártica, o treinador acha que pode contar com esse acréscimo de motivação. "Só o fato de ele fazer parte de nossa equipe do Santos já é uma motivação; ele me disse que depois de passar pelo Fluminense onde praticamente não fez nada, vir para o Santos caiu do céu. Agora, ele precisa se segurar na nuvem". APOIO - A faixa que estava na Vila Belmiro na quarta-feira foi colocada nesta sexta-feira no CT Rei Pelé. "Diego, continue assim, nós confiamos em você" era a frase que deixou o jogador emocionado, depois do começo da semana em que foi apontado como um dos principais causadores do fiasco da seleção sub-23 no Chile. "É um carinho muito grande e que jamais esquecerei e daqui para a frente terei de me esforçar ainda mais para corresponder a essa confiança". Diego espera um clássico bem disputado e acha que seu time não pode descuidar de detalhes. "poucas chances surgem durante um clássico e teremos de estar atentos o tempo todo para aproveitar as oportunidades e não abrir espaço para o adversário". Leão também aguarda um adversário motivado para o clássico. "Isso valoriza o espetáculo", disse ele, preocupado com a possibilidade de um pequeno público comparecer ao Morumbi. Perguntado sobre a declaração do goleiro Marcos de que "o Santos não é um bicho-papão" e que o Palmeiras tem condição de vencer normalmente, o treinador santista concordou com o adversário: "ele não contou nenhuma mentira, o Santos realmente não é um bicho-papão e o Palmeiras pode vencer. Ele contou a verdade e, por isso, nós temos de correr atrás para que o resultado nos seja favorável e o espetáculo seja bom".