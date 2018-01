Leão espera futebol trivial do Santos O técnico Leão gostaria de ver seu time praticando um futebol trivial, quarta-feira, no Morumbi, contra o Boca Juniors, na decisão da Copa Libertadores de América. Em sua definição, trivial significa "pegar, não deixar jogar e agredir". Na opinião do treinador, o Santos tem todas as condições de alcançar sucesso nesse importante jogo. "O Santos possui qualidade e condições de fazer gols", prosseguiu. O técnico mantém segredo e não divulga a escalação do time. As dúvidas residem no substituto de Reginaldo Araújo na lateral-direita, que pode ser Elano ou Wellington, e na zaga, Pereira ou André Luís. Elano treinou na tarde desta segunda-feira e não sentiu dores. "Mas ele tem receio quando chuta com mais força", explicou Leão. "Espero contar com ele", confessou. A confirmação da escalação só se dará momentos antes da partida. Já o meia Diego treinou bastante sério ao lado dos companheiros - as brincadeiras de sempre deram lugar a concentração total na partida - e acredita que o Santos atue com muita motivação e empurrado por uma torcida numerosa e confiante. "Temos consciência do que precisamos fazer", disse o meia, para simplificar. "Podemos jogar como jogamos em Buenos Aires, mas com um melhor aproveitamento das chances de gol". O Santos vai entrar em campo com um objetivo bem definido. "Vamos vencer, e seria bom marcar o primeiro gol o mais rápido possível". Os santistas precisam desfazer a vantagem de 2 a 0 do Boca, conquistada há uma semana na Argentina. Os jogadores sabem que a torcida está confiante e lotará o Morumbi. "Isso mexe com a gente, nos dá uma motivação maior", prosseguiu o atleta, antes de tocar em um ponto essencial para quem busca a superação. "Vamos retribuir dentro de campo, se preciso, dar a vida". Troco - Exageros à parte, o Boca Juniors terá pela frente um adversário indigesto. É o melhor momento em que a frase "colocar o coração na ponta da chuteira" pode ser aplicada. Os jogadores do Santos têm consciência de que foram melhores em La Bombonera, diante de quase 60 mil argentinos, e querem dar o troco. Desde o retorno do grupo ao Brasil, depois da derrota em Buenos Aires, os atletas têm recebido doses maciças de apoio. A torcida não pára de incentivar. Os ingressos para a decisão se esgotaram em menos de dois dias. Na porta do CT Rei Pelé, amontoam-se centenas de pessoas em busca de um autógrafo. O ônibus do clube se locomove pela Cidade com os jogadores a bordo e carros com barulhentas buzinas formam cortejos. "A torcida está fazendo o papel dela", prosseguiu Diego. O jogador reconhece, porém, que a ansiedade pode atrapalhar o desempenho santista, pois o time tem de desfazer a vantagem do adversário. "Isso faz com que o psicológico seja melhor trabalhado agora, já que o físico está muito bem". Para Diego, o Santos tem de ser um time compacto, com volume de jogo e toque de bola rápido. "É isso que o Leão quer". Seleção - Com relação à possível convocação desta terça-feira para a seleção brasileira que disputará a Copa Ouro, Diego acha positivo. "É mais uma motivação pra gente, um incentivo". O técnico Ricardo Gomes já anunciou que o Santos possui sete atletas que podem ser convocados. Alex, Paulo Almeida, Diego, Robinho, Ricardo Oliveira, Elano e Nenê. Leão disse que conversou com o comando técnico da seleção na manhã desta segunda-feira. "Eles devem convocar quatro jogadores do Santos". O técnico explicou que a convocação deve atender a um critério. "Você não pode levar atletas de um único sistema, se não eu fico sem o sistema". Os convocados devem ser dos três setores do time, ou seja, defesa, meio-campo e ataque. Nesta terça-feira haverá treinamento somente no período da tarde. Na seqüência, o grupo segue para São Paulo, onde ficará concentrado em um hotel aguardando a hora da decisão.