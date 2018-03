Leão espera por reforços após ida a NY O técnico Emerson Leão espera ver definida a contratação de reforços para o Santos na volta da viagem que o clube fez nesta quarta-feira aos Estados Unidos, para enfrentar no sábado, às 19h20 (horário de Brasília), o Glasgow Rangers, da Escócia, em New Jersey. Duas contratações que o treinador considera extremamente necessárias são de um meio-campista e mais um goleiro, uma vez que Fábio Costa deve permanecer afastado dos jogos por dois meses, em razão de uma contusão, e Pitarelli, que seria o reserva imediato, deixou o Santos, por não entrar em acordo com a diretoria para renovação de seu contrato. Apesar de ainda não ter sido atendido em suas reivindicações, principalmente quanto à contratação de jogadores mais experientes, Leão mostra entusiasmo com a equipe de atletas jovens, que vem treinando e com a qual iniciou viagem. "Acredito que todos estão otimistas em relação ao futuro e que vão trabalhar muito para vestir a camisa do clube como titulares", disse nesta quarta-feira, logo após o treinamento da manhã, no Centro de Treinamento Rei Pelé, antes de embarcar com destino a Nova York. Leão acha que o amistoso integra um importante teste para o Campeonato Brasileiro. No retorno da excursão, o Santos volta a participar de novo jogo-treino, no dia 25, quando enfrenta a Ponte Preta, em partida prevista para a Vila Belmiro. Também está para ser confirmado amistoso com o Corinthians, confronto que poderá ser realizado no dia 28, em local que ainda não foi definido, mas que provavelmente ocorrerá na capital. O presidente Marcelo Teixeira não seguiu nesta quarta-feira com a delegação, já que pretende participar de encontro na sexta-feira, no Rio de Janeiro, com o Clube dos 13, a fim de pleitear a antecipação do pagamento das cotas pela transmissão de tevê.