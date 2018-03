Leão está preocupado com arbitragem na Libertadores

O técnico Emerson Leão não está preocupado com nenhum jogador do América-MEX em especial. Nem mesmo com o atacante paraguaio Cabañas, autor dos dois gols que derrotaram o Santos por 2 a 0 no jogo de ida das quartas-de-final da Libertadores, semana passada, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Seu medo é que um novo erro de arbitragem, na partida de volta, quinta-feira, na Vila Belmiro, possa acabar com o sonho do Santos seguir na competição continental. No primeiro jogo contra o América, na semana passada, a arbitragem anulou um gol legal do Santos, marcado por Kléber Pereira - foi marcado impedimento, inexistente -, que deixaria o time brasileiro em situação bem mais confortável no confronto. "Para mim, o resultado do primeiro jogo contra o América foi 2 a 1. Quando fui falar com o juiz e com o auxiliar, eles me disseram que se equivocaram. Um equívoco que nos obriga a ganhar com três gols de diferença, em vez de um", afirmou Leão. O técnico santista, inclusive, não gostou muito da indicação do uruguaio Jorge Larrionda para apitar o jogo de quinta-feira. "É novamente o árbitro que me expulsou contra o Cúcuta, na fase de classificação, na Vila Belmiro, e do jogo de volta contra o Boca Juniors na Libertadores de 2003", lembrou Leão, reclamando erros da arbitragem que considera serem constantes contra o Santos. Sobre a principal arma do América, o atacante Cabañas, Leão fez elogios, mas não ordenou marcação especial sobre ele. "Do lado que ele cair sempre vai ter alguém para marcá-lo", disse Leão, acreditando que o time mexicano não irá se expor tanto no ataque, por ter boa vantagem no confronto. "Na Vila Belmiro será diferente. Deve esperar o Santos e tentar jogar no nosso erro. Nem sei se será possível ganhar com diferença de três, mas vai ter que ser, senão estaremos mortos." O time para o jogo de quinta-feira ainda é um mistério. Na manhã desta terça, Leão deu um treino de fundamentos e depois descartou a escalação de Marcelo. O zagueiro sofreu lesão de primeiro grau no músculo posterior da coxa direita e o técnico teme que o problema se agrave. Mas o médico Carlos Braga ainda tem uma pequena esperança na recuperação do jogador a tempo de enfrentar o América. Como Evaldo está fora, em razão de um trauma no joelho esquerdo, Leão deve formar a dupla de zagueiros com Betão e Fabão, deixando Domingos (estava fora por contusão e só voltou a treinar com bola nesta terça-feira) na reserva. Assim, deve voltar a escalar Adriano na lateral-direita.