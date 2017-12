Leão: ?Estão deixando e vamos chegar? Apesar da dramática derrota para o Internacional, no domingo, em Porto Alegre, o time do Palmeiras está a uma vitória de surpreender o técnico Emerson Leão. Logo após assumir a direção do time, em julho, o treinador admitiu a limitação do grupo e não acreditava na conquista de uma vaga na Libertadores. ?Disse que só chegaríamos, se deixassem. Estão deixando e vamos chegar?. Ao contrário de alguns jogadores, como o goleiro Marcos, que gostariam de decidir a vaga fora de casa, Leão está otimista para o duelo de domingo, no Palestra Itália, contra o Fluminense. ?Dormir na minha cama é o que mais quero?, afirmou. ?Era tudo que eu queria. Agora só dependemos da gente para alcançar o nosso objetivo?. O Palmeiras soma 67, um a menos que os cariocas. O técnico disse que a vaga vai coroar a ?superação? dos jogadores. ?Estávamos em 16.º quando assumi. O time evoluiu muito e merece esta conquista?. Se o Palmeiras terminar o Brasileiro em quarto, vai disputar a pré-Libertadores. O técnico gostou da atuação do time na derrota por 2 a 1 para o Inter. ?A equipe foi maravilhosa taticamente. Tomou o primeiro gol em um pênalti ridículo, buscou o empate e perdeu o jogo aos 41 minutos com um erro nosso. Coisa que acontece?. Leão explicou todo o imbróglio ocorrido no gramado do Beira-Rio, quando foi expulso pelo árbitro Evandro Rogério Roman. ?Fui expulso pelo mesário. Ele disse para o quarto árbitro que chutei a mesa de anotações?, disse o técnico, que admitiu ter dado socos na mesa. ?O quarto árbitro foi falar para o árbitro, que aliás é muito educado, e ele me expulsou?. Leão contou o motivo da invasão de campo. ?Fui falar para o árbitro que ele estava ouvindo um mentiroso, um sem-vergonha, para me expulsar?. O treinador afirmou que, no vestiário após o jogo, viu o mesário receber duas camisas do Internacional e abraçar os jogadores do time gaúcho. A reapresentação do Palmeiras será na tarde desta terça-feira. Leão poderá contar com todos os titulares contra o Fluminense. Os ingressos começam a ser vendidos na quinta.