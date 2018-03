Leão exalta vitória; jogadores só pensam no América-MEX

A vitória sobre o Ipatinga dá ao Santos três pontos na tabela do Brasileirão. Isso pode parecer trivial, mas não para o técnico Emerson Leão, que temia que um tropeço viesse a conturbar o ambiente da equipe que se prepara para o embate decisivo diante do América do México, na quinta, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores. "O jogo de hoje [domingo] foi muito importante porque precisávamos de uma vitória. Quem ler o jornal vai achar que a vitória foi uma moleza, mas não foi. Imagina se nós tivéssemos perdido. O clima seria ruim para o jogo diante do América", comentou o treinador. Veja também: Kléber Pereira marca três, e Santos goleia o Ipatinga por 4 a 0 Apesar do bom resultado, Leão não deixou de criticar sua equipe. "O time estava desencontrado e demorou a adquirir a postura. E os dois jogadores [Molina e Wesley] responsáveis pela criatividade do time não jogaram e tivemos que mudar", disse o técnico, que já pensa no jogo diante do América: "A vitória foi merecida pelo primeiro tempo e agora vamos para quinta-feira. Temos bastante tempo, porque, com o erro da arbitragem lá, temos que fazer três ao invés de um. Mas temos tempo para reverter isto." FOCO NA LIBERTADORES De acordo com o volante Rodrigo Souto, o Santos demorou a engrenar por causa do adversário de quinta. "Era evidente que nossa cabeça estaria no América. Com todo respeito que tenho ao Ipatinga, o jogo de hoje valia somente pelos pontos, pois é importante pontuar em casa, mas o pensamento é no América. Não tem como ser diferente. " O mesmo discurso foi aplicado pelo goleiro Fábio Costa. "Não é fácil, não [jogar com o pensamento em outra partida]. O Ipatinga teve a chance de matar o jogo ainda no primeiro tempo. Em parte pelo nosso cansaço, pela cabeça estar com o pensamento no América, pelo gramado, mas o Santos provou que é um grande time, pois quando precisou, atacou e conseguiu marcar os gols e dominar a partida. "