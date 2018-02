Leão exige aproveitamento melhor Enfrentar o Figueirense, nesta quarta-feira, às 20h30, no Palestra Itália, pode representar a última chance para alguns jogadores seguirem no elenco do Palmeiras em 2006. ?Sei que alguns não estão atuando bem, mas darei chance para que se recuperem. Só dou a camisa, eles se escalam nos treinos.? Leão não citou nomes, mas jogadores como Gioino e Diego Souza, que foram substituídos em Fortaleza, podem perder a condição de titular, caso repitam uma atuação irregular. ?Não posso ficar mudando o time a cada jogo ruim, mas também eles não podem demorar para se recuperar.? Leão ainda não assimilou os dois últimos empates diante de Corinthians e Fortaleza, quando os adversários terminaram o jogo com dez jogadores. ?Não podemos desperdiçar mais nenhuma oportunidade.? Leão já elegeu o seu maior adversário para ficar com uma das vagas para a Libertadores, principal objetivo do time, que tem desvantagem de 13 pontos para o líder Corinthians, a nove rodadas do fim do campeonato. ?Eles (Fluminense) têm dois pontos a mais. Não podemos perder contato e ainda temos a chance de decidir em casa?, disse o treinador, se referindo ao jogo da última rodada, dia 4. O Palmeiras tem 54 pontos, contra 56 do time carioca. Para esta quarta-feira à noite, Leão terá dois desfalques. Marcinho Guerreiro e Fabiano, suspensos, estão fora. Roger e Michael entram. O zagueiro Daniel, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, volta a formar dupla com Gamarra. A única dúvida de Leão está na lateral-direita: Baiano ou André Cunha.