Leão exige atenção e gols em Medellín O Santos viajou nesta segunda-feira para Medellín com duas preocupações: o desperdício das oportunidades de gol e maior atenção nos detalhes. E o técnico Emerson Leão espera que a derrota para o São Caetano no domingo sirva de lição para o time que enfrenta nesta quarta-feira o Independiente de Medellín, partida que vale uma vaga para a final da Copa Libertadores da América. O Santos joga por um empate, pois venceu, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Comentando que o mau resultado em casa foi fruto de um erro individual, o treinador disse que "partidas de alto nível se decidem nos detalhes e, por isso, os jogadores precisam estar sempre atentos". Paulo Almeida, que falhou no gol do São Caetano, admitiu o erro. Ainda chateado com o lance, comentou. "Tenho certeza de que essa derrota não vai interferir no jogo contra o Independiente", reconhecendo que "a falha serviu de lição para a carreira". Ele considera a partida em Medellín uma das mais importantes para todos os jogadores do grupo. "Depois de 40 anos, estamos perto de fazer uma final da Libertadores e temos de conquistar essa vaga de qualquer maneira." Ataque - Mas a desatenção é apenas um dos problemas que Leão tenta corrigir. Outro é a grande chance de gols que o time continua desperdiçando. Há ainda uma pequena esperança de que Ricardo Oliveira volte ao time. Ele está afastado há 36 dias por conta de uma contusão no joelho, não foi aprovado no teste de campo realizado sábado, mas viajou com a delegação para a Colômbia. "Viajando com o grupo, ele terá melhores condições de se recuperar, já que terá mais apoio", disse Leão, lembrando que o atleta poderá se dedicar mais ao tratamento com o médico, o massagista e o fisioterapeuta que também viajaram para Medellín. Mesmo admitindo que são remotas as chances de aproveitar o artilheiro, Leão já definiu. "Se tiver condições, o Ricardo Oliveira entra em campo." Se Ricardo Oliveira não jogar mesmo, Leão terá de encontrar uma fórmula para que o time marque os gols que cria em grande quantidade. Já testou Willian, Douglas, Fabiano e Nenê e não tem gostado do resultado, devendo definir quem será o companheiro de Robinho no ataque no treino que realizará nesta terça-feira na Colômbia.