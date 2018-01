Leão faz alerta para Parreira "Fico feliz em ver uma pessoa competente, um amigo na seleção, e só espero que ele não tome a facada que tomei", disse hoje o técnico Leão, ao saber da escolha de Parreira para a seleção. Ele revelou que se surpreendeu: "fiquei surpreso porque ele não voltou como supervisor, mas como treinador e havia dito a mim que não queria esse cargo". Sobre Robinho, a revelação santista e que foi elogiado por Parreira, Leão comentou que a convocação pode ser mais uma etapa na carreira do atacante, que pulou do juniores para o time principal este ano e foi campeão brasileiro: "O Robinho não tem que pular nada, pois com qualidade e competência as coisas acontecem mais rapidamente e ele é merecedor desse elogio". Lembrou que Robinho e Diego não foram liberados para a seleção Sub-20 porque estavam contundidos, mas espera a convocação dos dois para a seleção Olímpica.